МЗС відреагувало на "кримську" резолюцію ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Оновлена резолюція ГА ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого Криму та Чорного і Азовського морів є важливою складовою зусиль України із деокупації тимчасово окупованих територій. Про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС України, отриманим УНН.
"Резолюція засвідчила глибоке занепокоєння міжнародного співтовариства триваючими діями РФ з мілітаризації Кримського півострова, серед іншого, розміщенням озброєння та військової техніки, здатних нести ядерну зброю, та проведенням незаконних військових навчань. Такі дії загрожують стабільності у Чорноморському регіоні і поза його межами, а також матимуть негативні довгострокові екологічні наслідки", - вказали у МЗС України, висловлюючи вдячність усім державам, які підтримали схвалення 9 грудня у ГА ООН цієї посиленої резолюції.
Як повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві, ГА ООН привітала звільнення Росією 24 членів екіпажів трьох кораблів ВМС України. У зв’язку з поверненням кораблів Україні у неналежному стані, Асамблея закликала РФ невідкладно та без будь-яких умов повернути їхнє обладнання та озброєння. Міжнародне співтовариство підтвердило чітку позицію щодо неприпустимості непогоджених з Україною візитів на Кримський півострів, а також закликало РФ припинити спроби розповсюдити свою юрисдикцію над ядерними об’єктами та матеріалами в Криму.
"Оновлена резолюція є важливою складовою зусиль України із де-окупації тимчасово окупованих територій нашої держави, а також відновлення безпеки та стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів", - додали у МЗС.
Нагадаємо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Криму.