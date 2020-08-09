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МИД: в Украине нужны законы о коренных народах и статусе крымских татар

МИД: в Украине нужны законы о коренных народах и статусе крымских татар

Киев  •  УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В условиях гибридной агрессии Украина уделяет особое внимание вопросам формирования и реализации государственной политики этнонационального единства и защиты прав коренных народов. В этой связи сегодня актуализируется задача разработки и принятия законопроектов о коренных народах, а также статусе крымскотатарского народа в Украине. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины по случаю Международного дня коренных народов мира, передает УНН.

Так, в министерстве отметили, что в Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки.

"Проблематика определения их статуса актуализировалась с началом российской агрессии. Вторжение российских войск в Украину в феврале 2014 года и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - говорится в комментарии.

Как указано, в условиях продолжающейся гибридной агрессии Украина уделяет особое внимание вопросам формированию и реализации государственной политики этнонационального единства, защиты прав коренных народов и гармонизации межнациональных отношений.

"В этой связи актуализируется задача разработки и принятия новой редакции Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", разработки законопроектов "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-территориальной автономии", а также принятие нормативно-правовых актов по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов, к созданию которых активно приобщается МИД", - отметили в министерстве.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного.

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