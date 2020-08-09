В Україні готуються законодавчо визначити статус кримськотатарського народу як корінного — Зеленський

"В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного, наголошує Президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу Зеленський пообіцяв "обов’язково відзначити це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму".

Зі слів Президента, з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", – заявив Зеленський.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим.