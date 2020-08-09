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В Україні готуються законодавчо визначити статус кримськотатарського народу як корінного — Зеленський

В Україні готуються законодавчо визначити статус кримськотатарського народу як корінного — Зеленський

Київ • УНН

 • 20658 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного, наголошує Президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

Як вказано, з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу Зеленський пообіцяв "обов’язково відзначити це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму".

Зі слів Президента, з початком тимчасової окупації Криму Російською Федерацією питання захисту прав і законодавчого визначення особливого статусу кримськотатарського народу в нашій державі стало ще більш актуальним.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, який зараз не може повноцінно розвиватися на своїй історичній Батьківщині – в Криму. Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", – заявив Зеленський.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим.

Українські Національні Новини

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