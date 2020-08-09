МЗС: в Україні потрібні закони про корінні народи та статус кримських татар

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В умовах гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності та захисту прав корінних народів. У цьому зв’язку сьогодні актуалізується завдання розробки та прийняття законопроектів щодо корінних народів, а також статусу кримськотатарського народу в Україні. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу, передає УНН.

Так, у міністерстві зазначили, що в Україні корінними народами є кримські татари, караїми та кримчаки.

"Проблематика визначення їхнього статусу актуалізувалася з початком російської агресії. Вторгнення російських військ в Україну у лютому 2014 р. і триваюча окупація Криму істотно загострили проблему забезпечення прав кримськотатарського народу як корінного народу України", - йдеться у коментарі.

Як вказано, в умовах триваючої гібридної агресії Україна приділяє особливу увагу питанням формування та реалізації державної політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів та гармонізації міжнаціональних відносин.

"У цьому зв’язку актуалізується завдання розробки та прийняття нової редакції Закону України "Про національні меншини в Україні", розробки законопроектів "Про корінні народи", "Про статус кримськотатарського народу в Україні", "Про національно-територіальну автономію", а також прийняття нормативно-правових актів щодо вдосконалення фінансової підтримки з боку держави культурного розвитку корінних народів, до творення яких активно долучається МЗС", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як корінного.

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