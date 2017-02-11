МИД Украины уже готовит ноту из-за задержания в Минске С.Жадана - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вице-спикеру ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что посольство Украины в Беларуси и Украине уже готовят ноту по задержанию в Минске писателя Сергея Жадана, передает УНН.
"Посольство и МИД Украины уж готовят ноту по этому поводу. Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которая этим позорным способом, путем формирования совместных черных списков пытается таким образом ухудшить и наши с белорусами двусторонние отношения", - написала И.Геращенко в Facebook.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.
Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.
Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.
Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.