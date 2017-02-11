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МЗС України вже готує ноту через затримання у Мінську С.Жадана - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 11453 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Віце-спікеру ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що посольство України у Білорусі та МЗС України вже готують ноту щодо затримання у Мінську письменника Сергія Жадана, передає УНН.

МЗС України вже готує ноту через затримання у Мінську С.Жадана - І.Геращенко

"Посольство і МЗС України вже готують ноту з цього приводу. Це дійсно ганьба і пора жорстко ставити питання перед Мінськом про неприпустимість дій ФСБ, що в цей ганебний спосіб, через формування спільних чорних списків намагається таким чином погіршити і наші з білорусами двосторонні взаємини", - написала І.Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.

Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.

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