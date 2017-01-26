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МИД Украины выразил протест из-за отказа РФ передать О.Сенцова и А.Кольченка

МИД Украины выразил протест из-за отказа РФ передать О.Сенцова и А.Кольченка

Киев • УНН

 • 10091 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным отказом российской стороной передать незаконно осужденных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"По делу О.Сенцова и А.Кольченка МИД выражает решительный протест в связи с очередным отказом российской стороной передать в Украину незаконно перемещенных в мае 2014 года с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и незаконно осужденных в 2015 году на территории России по сфабрикованному обвинению Сенцова и Кольченко ", - сообщила М.Беца.

Также она отметила, что РФ последовательно не признает их украинское гражданство.

"В этой связи хотела бы отметить, что по официальным заявлениям О.Сенцова и А.Кольченка они никогда не обращались и не будут обращаться в российские органы для оформления российского гражданства и российских документов", - добавила М.Беца.

Напомним, Министерство юстиции Украины подготовило обращение в Министерство юстиции РФ о предоставлении копий документов, которые должны подтверждать российское гражданство незаконно осужденных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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