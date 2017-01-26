МИД Украины выразил протест из-за отказа РФ передать О.Сенцова и А.Кольченка

"По делу О.Сенцова и А.Кольченка МИД выражает решительный протест в связи с очередным отказом российской стороной передать в Украину незаконно перемещенных в мае 2014 года с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и незаконно осужденных в 2015 году на территории России по сфабрикованному обвинению Сенцова и Кольченко ", - сообщила М.Беца.

Также она отметила, что РФ последовательно не признает их украинское гражданство.

"В этой связи хотела бы отметить, что по официальным заявлениям О.Сенцова и А.Кольченка они никогда не обращались и не будут обращаться в российские органы для оформления российского гражданства и российских документов", - добавила М.Беца.

Напомним, Министерство юстиции Украины подготовило обращение в Министерство юстиции РФ о предоставлении копий документов, которые должны подтверждать российское гражданство незаконно осужденных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.