МЗС України висловило протест через відмову РФ передати О.Сенцова і О.Кольченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест через чергову відмову російською стороною передати незаконно засуджених в Росії Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про під час брифінгу повідомила спікер МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
“Щодо справи О.Сенцова та О.Кольченка МЗС висловлює рішучий протест у зв’язку з черговою відмовою російською стороною передати в Україну незаконно переміщених у травні 2014 року з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та незаконно засуджених у 2015 році на території Росії за сфабрикованим обвинуваченням Сенцова та Кольченка”, — повідомила М.Беца.
Також вона зазначила, що РФ послідовно не визнає їхнє українське громадянство.
“У цьому зв’язку хотіла б наголосити, що за офіційними заявами О.Сенцова та О.Кольченка вони ніколи не звертались і не будуть звертатись до російських органів з метою оформлення російського громадянства і російських документів”, — додала М.Беца.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України підготувало звернення до Міністерства юстиції РФ щодо надання копій документів, які мали би підтверджувати російське громадянство незаконно засуджених українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.