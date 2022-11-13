МИД Украины: среди пострадавших во время взрыва в Стамбуле украинцев нет

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"Дмитрий Кулеба срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует", - говорится в сообщении.

Телефон "горячей линии" украинского консульства в Турции: +905306125577.

Напомним

Турецкие СМИ сообщили в воскресенье, что в результате взрыва на популярном пешеходном проспекте Истикляль в Стамбуле пострадало более 11 человек.

.@DmytroKuleba срочно поручил Генеральному консульству Украины в Стамбуле держать на особом контроле ситуацию в связи с взрывами на улице Истикляль. Информация о пострадавших украинцах пока отсутствует. Телефон «горячей линии» украинского консульства: +905306125577.