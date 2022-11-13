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МЗС України: під час вибуху в Стамбулі серед постраждалих українців немає

МЗС України: під час вибуху в Стамбулі серед постраждалих українців немає

Київ • УНН

 • 260953 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter повідомив, що серед постраждалих під час вибуху в Стамбулі українців немає, пише УНН.

Цитата

"Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня", - йдеться у повідомленні.

Телефон "гарячої лінії" українського консульства в Туреччині: +905306125577.

Нагадаємо

Турецькі ЗМІ повідомили в неділю, що в результаті вибуху на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі постраждало понад 11 людей.

.@DmytroKuleba терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 13, 2022

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