МЗС України: під час вибуху в Стамбулі серед постраждалих українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Twitter повідомив, що серед постраждалих під час вибуху в Стамбулі українців немає, пише УНН.
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"Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня", - йдеться у повідомленні.
Телефон "гарячої лінії" українського консульства в Туреччині: +905306125577.
Нагадаємо
Турецькі ЗМІ повідомили в неділю, що в результаті вибуху на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі постраждало понад 11 людей.
.@DmytroKuleba терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 13, 2022