МИД: Украина направила ноту ОАЭ по ситуации с украинскими туристами, а авиакомпании - письмо
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины изучает ситуацию вокруг невозможности около сотни украинских пассажиров покинуть международный аэропорт Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций министерства Алексей Макеев, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Относительно этого безобразия направили ноту МИД ОАЭ, письмо авиакомпании. Консул — в аэропорту. По результатам коммуникации с белорусским и казахским посольствами, ситуация с гражданами их стран — аналогичная. Авиакомпания неспособна заботиться о пассажирах. Владимир Омелян (министр инфраструктуры Украины — ред.) тоже приобщился. Делаем все, что можем”, — сообщил А.Макеев.
Таким образом он отреагировал на призывы одной из пассажирок, которая призвала украинских дипломатов вмешаться в ситуацию.
Ранее в социальных сетях некоторые пользователи распространили сообщения, в которых сообщили, что третьи сутки продолжаются проблемы с вылетом украинских туристов самолетом компании Air Arabia — сначала из аэропорта Коломбо на Шри-Ланке, где они пробыли 11 часов, а дальше по маршруту — из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, где находятся до сих пор.