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МЗС: Україна надіслала ноту ОАЕ щодо ситуації з українськими туристами, а авіакомпанії - лист

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України вивчає ситуацію довкола неможливості близько сотні українських пасажирів покинути міжнародний аеропорт міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив директор департаменту політики й комунікацій міністерства Олексій Макеєв, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“Щодо цього неподобства надіслали ноту МЗС ОАЕ, лист авіакомпанії. Консул — в аеропорту. За результатами комунікації з білоруським і казахстанським посольствами, ситуація з громадянами їхніх країн — аналогічна. Авіакомпанія виявляється нездатною дбати про пасажирів. Володимир Омелян (міністр інфраструктури України — ред.) теж долучився. Робимо все, що можемо”, — повідомив О.Макеєв.

Таким чином він відреагував на заклики однієї з пасажирок, яка закликала українських дипломатів втрутитися в ситуацію.

Раніше у соціальних мережах деякі користувачі поширили дописи, в яких повідомили, що третю добу тривають проблеми з вильотом українських туристів літаком компанії Air Arabia — спочатку з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці, де вони пробули 11 годин, а далі за маршрутом — з аеропорту міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах, де перебувають досі.

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