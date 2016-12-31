МЗС: Україна надіслала ноту ОАЕ щодо ситуації з українськими туристами, а авіакомпанії - лист

“Щодо цього неподобства надіслали ноту МЗС ОАЕ, лист авіакомпанії. Консул — в аеропорту. За результатами комунікації з білоруським і казахстанським посольствами, ситуація з громадянами їхніх країн — аналогічна. Авіакомпанія виявляється нездатною дбати про пасажирів. Володимир Омелян (міністр інфраструктури України — ред.) теж долучився. Робимо все, що можемо”, — повідомив О.Макеєв.

Таким чином він відреагував на заклики однієї з пасажирок, яка закликала українських дипломатів втрутитися в ситуацію.

Раніше у соціальних мережах деякі користувачі поширили дописи, в яких повідомили, що третю добу тривають проблеми з вильотом українських туристів літаком компанії Air Arabia — спочатку з аеропорту Коломбо на Шрі-Ланці, де вони пробули 11 годин, а далі за маршрутом — з аеропорту міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах, де перебувають досі.