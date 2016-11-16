МИД: принятая ООН резолюция по Крыму является важным политико-правовым механизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Принятая ООН резолюция с критической оценкой положения с правами человека в оккупированной Россией украинской Автономной Республике Крым стала важным дипломатическим и политико-правовым механизмом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
"Принятая резолюция стала важным дипломатическим и политико-правовым механизмом, с помощью которого Украина обеспечивает защиту прав граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.
Утверждение принятой резолюции на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на декабрь 2016 года.
Напомним, Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по оккупированному украинскому Крыму.
Как сообщал УНН, И.Геращенко назвала "ударом ножа в спину" не поддержание Беларусью резолюции ООН по Крыму.