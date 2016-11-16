МЗС: ухвалена ООН резолюція щодо Криму є важливим політико-правовим механізмом

“Ухвалена резолюція стала важливим дипломатичним та політико-правовим механізмом, за допомогою якого Україна забезпечує захист прав громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму”, — йдеться в повідомленні.

Затвердження ухваленої резолюції на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН заплановане на грудень 2016 року.

Нагадаємо, Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо окупованого українського Криму.

Як повідомляв УНН, І.Геращенко назвала "ударом ножа в спину" непідтримку Білоруссю резолюції ООН щодо Криму.