МИД Венгрии на полях НАТО заявило про свою позицию относительно Украины

"Венгерская позиция в отношении Украины остается неизменной", - сказал Менцер.



По его словам, пока Украина "не прекратит лишать меньшинства своих прав и не вернет права, которые были отменены", правительство Венгрии будет блокировать стремление Украины к евроатлантической интеграции.



"Венгерское правительство тоже не будет позволять созывать любые встречи на высшем уровне или на уровне министров между Украиной и НАТО и будет накладывать вето на все общие, двусторонние заявления НАТО и Украины", - добавил Менцер.



"Правительство Венгрии не будет применять свое право вето в связи с саммитом по безопасности Черноморского региона, который будет проводиться с участием Грузии и Украины, или в связи с совместным заявлением, которое будет выпущено после встречи", - добавил он.



Как сообщал УНН, правительство Венгрии призвало страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина "не уважает права венгерского меньшинства на Закарпатье и не выполняет свои обязательства перед международными организациями".



