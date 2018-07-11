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МЗС Угорщини на полях НАТО заявило про свою позицію щодо України

МЗС Угорщини на полях НАТО заявило про свою позицію щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Позиція Будапешту щодо України залишається незмінною на міжнародному майданчику. Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер у своєму виступі на саміті НАТО, який розпочнеться в середу, 11 липня в Брюсселі, передає УНН з посиланням на угорське відомство.

"Угорська позиція стосовно України залишається незмінною", - сказав Менцер.

За його словами, доки Україна "не припинить позбавляти меншини своїх прав і не поверне права, які були скасовані", уряд Угорщини блокуватиме прагнення України до євроатлантичної інтеграції.

"Угорський уряд також не буде дозволяти скликати будь-які зустрічі на вищому рівні або на рівні міністрів між Україною та НАТО та буде накладати вето на всі спільні, двосторонні заяви НАТО та України", - додав Менцер.

"Уряд Угорщини не буде застосовувати своє право вето у зв'язку з самітом з безпеки Чорноморського регіону, який буде проводитися за участю Грузії та України, або у зв'язку з спільною заявою, яка буде випущена після зустрічі", - додав він.

Як повідомляв УНН, уряд Угорщини закликав країни НАТО переглянути політику щодо Києва. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, Україна "не поважає права угорської меншини на Закарпатті і не виконує свої зобов'язання перед міжнародними організаціями".

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