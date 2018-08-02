МИД Турции осудил решение США ввести санкции против турецких министров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.
“Мы решительно осуждаем решение министерства финансов США ввести санкции против нашей страны, — отмечается в коммюнике. — Такие действия также нельзя объяснить с точки зрения законных и правовых принципов. Мы призываем США отказаться от этого ошибочного решения”.
В документе подчеркивается, что “такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ”, а введение Вашингтоном санкций “серьезно навредит двусторонним отношениям”.
Как сообщал УНН, Анкара примет меры в отношении Вашингтона, который ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля за того, что Турция не позволила вернуться на родину американском пастору Эндрю Брансону.