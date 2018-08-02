МЗС Туреччини засудило рішення США ввести санкції проти турецьких міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини засудило рішення США ввести санкції у відношенні міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону. Про це йдеться в поширеній у середу заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН.
“Ми рішуче засуджуємо рішення міністерства фінансів США ввести санкції проти нашої країни, — наголошується в комюніке. — Такі дії також не можна пояснити з точки зору законних і правових принципів. Ми закликаємо США відмовитися від цього помилкового рішення”.
У документі підкреслюється, що “така агресивна позиція, яка не служить чиїмось інтересам, негайно отримає відповідь”, а введення Вашингтоном санкцій “серйозно нашкодить двостороннім відносинам”.
Як повідомляв УНН, Анкара вживе заходів щодо Вашингтона, який ввів санкції проти міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і міністра юстиції Абдулхаміта Гюля через те, що Туреччина не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансону.