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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 10:25 • 131985 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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МИД РФ считает, что: сохранение канала МИД РФ в Telegram не противоречащей решению суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Канал МИД РФ в мессенджере Telegram продолжает действовать, потому что решение суда предусматривает лишь блокировку этой платформы, а не работу на ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью одному из российских изданий, передает УНН.

“Я не вижу тут противоречия, — сказала она, отвечая на вопрос, почему работа канала МИД РФ в Telegram продолжается после решения суда о блокировке мессенджера. — Решение суда было о чем? Правильно. О блокировке самой платформы, но не каналов”.

Она также подчеркнула, что МИД проконсультировался с Роскомнадзором и получил разъяснения на этот счет: “На работу в самом Telegram запрет не распространяется”.

“Проведу аналогию. Вот решил суд закрыть магазин. Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?” — описала Захарова ситуацию вокруг Telegram.

Как сообщал УНН, российский суд подтвердил законность блокирования Telegram.

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