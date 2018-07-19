МЗС РФ вважає, що: збереження каналу МЗС РФ в Telegram не суперечить рішенню суду

“Я не бачу тут протиріччя, — сказала вона, відповідаючи на питання, чому робота каналу МЗС РФ в Telegram триває після рішення суду про блокування месенджера. — Рішення суду було про що? Правильно. Про блокування самої платформи, але не каналів”.

Вона також підкреслила, що МЗС проконсультувався з Роскомнадзором і отримав роз’яснення з цього приводу: “На роботу в самому Telegram заборона не поширюється”.

“Проведу аналогію. Ось вирішив суд закрити магазин. Але люди продовжують підходити, і сам магазин при цьому теж працює. У рішенні суду ж не сказано, що людям не можна заходити і купувати там щось, якщо магазин не закритий?” — описала Захарова ситуацію навколо Telegram.

Як повідомляв УНН, російський суд підтвердив законність блокування Telegram.