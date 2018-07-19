МЗС РФ вважає, що: збереження каналу МЗС РФ в Telegram не суперечить рішенню суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Канал МЗС РФ в месенджері Telegram продовжує діяти, тому що рішення суду передбачає лише блокування цієї платформи, а не роботу на ній. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю одному з російських видань, передає УНН.
“Я не бачу тут протиріччя, — сказала вона, відповідаючи на питання, чому робота каналу МЗС РФ в Telegram триває після рішення суду про блокування месенджера. — Рішення суду було про що? Правильно. Про блокування самої платформи, але не каналів”.
Вона також підкреслила, що МЗС проконсультувався з Роскомнадзором і отримав роз’яснення з цього приводу: “На роботу в самому Telegram заборона не поширюється”.
“Проведу аналогію. Ось вирішив суд закрити магазин. Але люди продовжують підходити, і сам магазин при цьому теж працює. У рішенні суду ж не сказано, що людям не можна заходити і купувати там щось, якщо магазин не закритий?” — описала Захарова ситуацію навколо Telegram.
Як повідомляв УНН, російський суд підтвердив законність блокування Telegram.