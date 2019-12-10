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МИД РФ отреагировал на резолюцию ООН касательно оккупированного Крыма

МИД РФ отреагировал на резолюцию ООН касательно оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит “неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации”. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ, отмечает УНН.

“Он (проект резолюции) содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, — отметили в министерстве. — В частности, не выдерживают критики тезисы о „милитаризации“ Крыма и частей Черного и Азовского морей”.

При этом в российском дипведомством указали на то, что количество российских военных в оккупированном Крыму сейчас “даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота”. Кроме того, российские дипломаты указали на то, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.

“Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом, — добавили в МИД РФ. — Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря”.

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В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество сторонников инициативы (66 против 68) и увеличилось число делегаций, которые воздержались или отклонились от участия в голосовании (111 против 108). Как резюмировали российские дипломаты, это свидетельствует о “неприятии большинством членов международного сообщества искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма и заметном снижении поддержки украинской инициативы, несмотря на давление, которое Киев и его покровители оказывают на многие страны”.

В МИД РФ также указали, что решение украинской делегации в день проведения саммита “нормандской четверки” обсудить на заседании Генассамблеи ООН проект резолюции о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей могло исходить от противников Президента Украины Владимира Зеленского. “Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в „нормандском формате“, для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи”, — подчеркнули в МИД.

Добавим, что представительство России при ООН отреагировали на резолюцию ООН по Крыму, заявив, что она призвана помешать саммита в Париже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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