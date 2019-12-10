МЗС РФ відреагувало на резолюцію ООН щодо окупованого Криму

“Він (проект резолюції) містить неприйнятні звинувачення на адресу Росії, побудований на домислах, спекуляціях і перекручуванні фактів, — відзначили в міністерстві. — Зокрема, не витримують критики тези про „мілітаризацію“ Криму і частин Чорного та Азовського морів”.

При цьому в російському дипвідомстві вказали на те, що кількість російських військових в окупованому Криму зараз “навіть нижче дозволеного російсько-українською угодою про перебування Чорноморського флоту”. Крім того, російські дипломати вказали на те, що в акваторії Азовського моря немає російських військово-морських баз, а сили, що знаходяться там, використовуються для охорони Кримського мосту і забезпечення безпеки судноплавства.

“Заходи, що вживаються Росією (вибірковий огляд суден, в тому числі російських) сумірні з загрозами, що походять від екстремістів щодо Кримського мосту і нашої країни в цілому, — додали в МЗС РФ. — Дії ж України, яка активно нарощує свій військовий потенціал уздовж берегової лінії в районі Бердянська і продовжує систематично закривати окремі райони прилеглої акваторії для проведення артилерійських стрільб, якраз спрямовані на мілітаризацію Азовського моря”.

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У російському зовнішньополітичному відомстві також звернули увагу на те, що в порівнянні з минулим роком знизилася кількість прихильників ініціативи (66 проти 68) і збільшилася кількість делегацій, які утрималися або відхилилися від участі в голосуванні (111 проти 108). Як резюмували російські дипломати, це свідчить про “неприйняття більшістю членів міжнародного співтовариства спотвореного трактування стану справ навколо Криму і помітному зниженні підтримки української ініціативи, незважаючи на тиск, який Київ і його покровителі чинять на багато країн”.

У МЗС РФ також вказали, що рішення української делегації в день проведення саміту “нормандської четвірки” обговорити на засіданні Генасамблеї ООН проект резолюції про проблему мілітаризації Криму і акваторій Азовського і Чорного морів могло виходити від супротивників Президента України Володимира Зеленського. “Звертає на себе увагу, що українська делегація запланувала обговорення документу саме в день проведення в Парижі саміту в „нормандському форматі“, для якого адміністрація Володимира Зеленського прагнула створити максимально сприятливий фон. Не виключено, що такий крок був ініційований противниками українського президента, які бажали перешкодити конструктивному перебігу зустрічі”, — підкреслили в МЗС.

Додамо, що представництво Росії при ООН відреагували на резолюцію ООН щодо Криму, заявивши, що вона покликана перешкодити саміту в Парижі.