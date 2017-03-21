МИД РФ о задержании Р.Цимбалюка: не позволим обидеть
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала украинскому журналисту Роману Цимбалюку, который накануне был задержан в Москве, что обидеть его не позволят. Об этом М.Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Роман Цимбалюк, видела пост о твоем задержании. Разбираемся. Не позволим обидеть. Держись там!",- написала М.Захарова.
Как сообщал УНН, украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.