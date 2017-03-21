МЗС РФ про затримання Р.Цимбалюка: не дозволимо образити

КИЇВ. 21 березня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла українському журналістові Романові Цимбалюку, який напередодні був затриманий в Москві, що образити його не дозволять. Про це М.Захарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.