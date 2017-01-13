МИД РФ: прекращено действие соглашения с Украиной по Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия межправительственного соглашения между Россией и Украиной по Хмельницкой АЭС, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что действие данного соглашения от 9 июня 2010 года было приостановлено 12 мая 2016.
Речь идет о соглашении о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
Украина денонсировала соглашение с Россией о строительстве Хмельницкой АЭС 16 сентября 2015 г.