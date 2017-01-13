МЗС РФ: припинено дію угоди із Україною щодо Хмельницької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії повідомило про припинення дії міжурядової угоди між Росією і Україною щодо Хмельницької АЕС, передає УНН із посилання на РІА “Новости”.
Відзначається, що дія даної угоди від 9 червня 2010 була припинена 12 травня 2016 року.
Йдеться про угоду щодо співпраці в будівництві енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.
Україна денонсувала угоду з Росією про будівництво Хмельницької АЕС 16 вересня 2015 року.