МИД РФ: мы не комментируем ход работы по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

“Что касается вопроса обмена, он неоднократно комментировался и российским руководством, в частности в том числе и министром иностранных дел России, эти комментарии актуальны и на сегодняшний день. Работа проводится по линии людей, которые занимаются этим профессионально, речь идет об уполномоченных по правам человека, речь идет безусловно о правоохранительных структурах, и, учитывая что опять же предстоит работа и в правовом поле, не просто и, а в первую очередь в правом поле. Поэтому комментировать и давать политические оценки пока нет ни необходимости, ни возможности”, — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Как писал УНН, Кремль приветствует решение суда Киева об изменении меры пресечения главному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство.