МИД: Р.Цимбалюка отпустили благодаря украинским консулам

"Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!", - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!

Напомним, украинского журналиста Романа Цимбалюка отпустили из отделения полиции в Москве.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка провокацией. По словам пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в отдел полиции уже выехал украинский консул.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала украинскому журналисту Роману Цимбалюку, который был задержан в Москве, что обидеть его не позволят.