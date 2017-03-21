МИД: Р.Цимбалюка отпустили благодаря украинским консулам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что украинского журналиста Романа Цимбалюка отпустили из отделения полиции в Москве, передает УНН.
"Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!", - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Романа Цимбалюка отпустили. Благодаря нашим консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения наших граждан в стране агрессора!- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 марта 2017 г.
Напомним, украинского журналиста Романа Цимбалюка отпустили из отделения полиции в Москве.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка провокацией. По словам пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в отдел полиции уже выехал украинский консул.
Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала украинскому журналисту Роману Цимбалюку, который был задержан в Москве, что обидеть его не позволят.