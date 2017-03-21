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МЗС: Р.Цимбалюка відпустили завдяки українським консулам

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що українського журналіста Романа Цимбалюка відпустили із відділення поліції у Москві, передає УНН.

"Романа Цимбалюка відпустили. Дякуючи нашим консулам, які роблять все можливе і неможливе для звільнення наших громадян в країні агресора!" - написала речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

Романа Цимбалюка відпустили. Дякуючи нашим консулам, які роблять все можливе і неможливе для звільнення наших громадян в країні агресора!

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 березня 2017 р.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Цимбалюка відпустили від відділку поліції у Москві.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України назвали затримання українського журналіста Романа Цимбалюка провокацією. За словами речниці МЗС Мар’яни Беци, до відділу поліції вже виїхав український консул.

Тим часом Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла українському журналістові Романові Цимбалюку, який був затриманий в Москві, що образити його не дозволять.

Українські Національні Новини

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