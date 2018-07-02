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МИД предлагает провести аудит туроператоров

МИД предлагает провести аудит туроператоров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины предлагает контролирующим органам провести аудиторскую проверку деятельности туристических операторов для предупреждения коллапса с вылетом авиарейсов с украинскими гражданами. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook передает УНН.

"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибуть, а прямо сейчас ... Повторяю, украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в решение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства", - написал Климкин.

Он напомнил, что 30 апреля МИД обнародовало рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу. Кроме того, 22 мая МИД провело специальное совещание с представителями других организаций, на которой был поднят вопрос возможных рисков.

В ответ, отметил министр, участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего полномочий проверять, выполняют авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий.

"К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя сознательно неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить", - добавил он.

Напомним, в МИД Украины ожидают возвращения украинских туристов, которые из-за проблем туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе, рано утром во вторник, 3 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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