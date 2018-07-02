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МЗС пропонує провести аудит туроператорів

МЗС пропонує провести аудит туроператорів

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних справ України пропонує контролюючим органам провести аудиторську перевірку діяльності туристичних операторів для попередження колапсу із вилітами авіарейсів з українськими громадянами. Про це голова МЗС України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook передає УНН.

"Компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз… Повторюю, українські дипломати роблять і робитимуть усе, щоб полегшити їхнє становище. Сподіваюся, що в міру можливостей свій внесок у розв’язання нинішньої кризи зроблять і інші відомства", - написав Клімкін.

Він нагадав, що 30 квітня МЗС оприлюднило рекомендації громадянам України зважено вибирати туроператора, плануючи свою подорож за кордон. Крім того, 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками інших організацій, на якій було піднято питання можливих ризиків.

У відповідь, зазначив міністр, учасники скаржилися на брак повноважень. Передусім повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій.

"На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі не спроможні і в погоні за наживою взяли на себе свідомо непідйомні зобов’язання. Такий підхід до справи важко пояснити", - додав він.

Нагадаємо, у МЗС України очікують повернення українських туристів, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі, рано вранці у вівторок, 3 червня.

Українські Національні Новини

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