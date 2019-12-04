МИД об аварии судна у берегов Греции: украинский экипаж спасен

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", - отметил Кирилич.

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Ранее УНН сообщал, что у берегов Греции в Эгейском море судно с украинцами на борту попало в шторм и потерпело крушение.

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