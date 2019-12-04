МИД об аварии судна у берегов Греции: украинский экипаж спасен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинский экипаж, находившейся на судне, которое потерпело крушение во время шторма у берегов Греции, спасен. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", - отметил Кирилич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Ранее УНН сообщал, что у берегов Греции в Эгейском море судно с украинцами на борту попало в шторм и потерпело крушение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лишь 5 осужденных в Греции украинских моряков хотят отбывать наказание на родине