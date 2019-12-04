МЗС про аварію судна біля берегів Греції: український екіпаж врятовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Український екіпаж, який перебував на судні, що зазнало аварії під час шторму біля берегів Греції, врятовано. Про це УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Екіпаж судна, який складають громадяни України, врятовано. Консул підтримує контакт з Береговою охороною острова Скірос і місцевими компетентними органами”, — зазначив Кирилич.
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Раніше УНН повідомляв, біля берегів Греції у Егейському морі судно з українцями на борту потрапило у шторм і зазнало аварії.
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