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МИД Польши направило РФ ноту протеста из-за выдворение историка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В связи с выдворением польского историка Генрика Глембоцкого из РФ Министерство иностранных дел Польши направило России дипломатическую ноту, передает УНН со ссылкой на RMF24.

 

Дипломатическую ноту по этому вопросу было передано польским послом в Москве Влодзимеж Марчиняком в МИД Российской Федерации.

"Мы выражаем озабоченность по поводу непонятного решения о выдворении российской стороной историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти профессора Генрика Глембоцкого, который находился в научно-исследовательской поездке в Москве", - говорится в заявлении МИД Польши.

Напомним, Институт национальной памяти Польши заявил, что ФСБ РФ под угрозой "насильственной депортации" заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию.

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