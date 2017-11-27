МИД Польши направило РФ ноту протеста из-за выдворение историка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В связи с выдворением польского историка Генрика Глембоцкого из РФ Министерство иностранных дел Польши направило России дипломатическую ноту, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Дипломатическую ноту по этому вопросу было передано польским послом в Москве Влодзимеж Марчиняком в МИД Российской Федерации.
"Мы выражаем озабоченность по поводу непонятного решения о выдворении российской стороной историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти профессора Генрика Глембоцкого, который находился в научно-исследовательской поездке в Москве", - говорится в заявлении МИД Польши.
Напомним, Институт национальной памяти Польши заявил, что ФСБ РФ под угрозой "насильственной депортации" заставила польского историка Генрика Глебоцкого покинуть Россию.