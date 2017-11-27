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МЗС Польщі направило РФ ноту протесту через видворення історика

МЗС Польщі направило РФ ноту протесту через видворення історика

Київ • УНН

 • 15303 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У зв'язку з видворенням польского історика Генрика Глембоцького з РФ Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії дипломатичну ноту, передає УНН з посиланням на RMF24.

 

Дипломатичну ноту з цього питання було передано польським послом в Москві Влодзімєжом Марчіняком в МЗС Російської Федерації. 

"Ми висловлюємо заклопотаність з приводу незрозумілого рішення про видворення російською стороною історика Ягеллонського університету і співробітника Інституту національної пам'яті професора Генрика Глембоцького, який перебував в науково-дослідній поїздці в Москву", – йдеться у заяві МЗС Польщі. 

Нагадаємо, Інститут національної пам'ят Польщі заявив, що ФСБ РФ під загрозою “насильницької депортації” змусила польського історика Генріка Глебоцкого залишити Росію. 

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