МЗС Польщі направило РФ ноту протесту через видворення історика

Дипломатичну ноту з цього питання було передано польським послом в Москві Влодзімєжом Марчіняком в МЗС Російської Федерації.

"Ми висловлюємо заклопотаність з приводу незрозумілого рішення про видворення російською стороною історика Ягеллонського університету і співробітника Інституту національної пам'яті професора Генрика Глембоцького, який перебував в науково-дослідній поїздці в Москву", – йдеться у заяві МЗС Польщі.

Нагадаємо, Інститут національної пам'ят Польщі заявив, що ФСБ РФ під загрозою “насильницької депортації” змусила польського історика Генріка Глебоцкого залишити Росію.