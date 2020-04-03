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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66171 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78202 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 91511 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104710 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88547 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103045 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131005 просмотра

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МИД перенес ротацию дипломатов из-за коронавируса

МИД перенес ротацию дипломатов из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10684 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство иностранных дел отложило ротацию работников дипломатических учреждений за границей до октября из-за ряда ограничений в мире в связи с коронавирусом. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Защита" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Я подписал письмо о том, что ротация переносится до 1 октября. Я сделал это, чтобы внести ясность всем дипломатам о возможных ориентирах их возвращения в Украину и отъезда на новые должности за границу. Но если ситуация с коронавирусом стабилизируется раньше, например, летом, то я с удовольствием изменю это ограничение, и мы начнем ротацию", - сообщил Кулеба.

Министр отметил, что на сегодня в этом вопросе существует только одна проблема - логистическая.

"Вывезти людей откуда и отправить новых сейчас стало практически невозможно с точки зрения логистики, и в этом плане дипломаты испытывают те же трудности, что и обычные граждане Украины", - резюмировал Кулеба.

Напомним, что среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.

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