МИД перенес ротацию дипломатов из-за коронавируса

"Я подписал письмо о том, что ротация переносится до 1 октября. Я сделал это, чтобы внести ясность всем дипломатам о возможных ориентирах их возвращения в Украину и отъезда на новые должности за границу. Но если ситуация с коронавирусом стабилизируется раньше, например, летом, то я с удовольствием изменю это ограничение, и мы начнем ротацию", - сообщил Кулеба.

Министр отметил, что на сегодня в этом вопросе существует только одна проблема - логистическая.

"Вывезти людей откуда и отправить новых сейчас стало практически невозможно с точки зрения логистики, и в этом плане дипломаты испытывают те же трудности, что и обычные граждане Украины", - резюмировал Кулеба.

Напомним, что среди украинцев, которые из-за пандемии коронавируса и логистических вопросов застряли в разных уголках мира, домой как можно быстрее хотят вернуться 8538 граждан.



