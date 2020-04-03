МЗС перенесло ротацію дипломатів через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ відклало ротацію працівників дипломатичних установ за кордоном до жовтня через низку обмежень у світі у зв’язку з коронавірусом. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Я підписав листа про те, що ротація переноситься до 1 жовтня. Я зробив це, щоб внести ясність усім дипломатам про можливі орієнтири їхнього повернення в Україну і від’їзду на нові посади за кордон. Але якщо ситуація з коронавірусом стабілізується раніше, наприклад, влітку, то я із задоволенням зміню це обмеження, і ми розпочнемо ротацію”, — повідомив Кулеба.
Міністр зазначив, що на сьогодні у цьому питанні існує лише одна проблема — логістична.
“Вивезти людей звідкілясь і відправити нових зараз стало практично неможливо з точки зору логістики, і в цьому плані дипломати відчувають ті ж труднощі, що й звичайні громадяни України”, — резюмував Кулеба.
Нагадаємо, що серед українців, які через пандемію коронавірусу і логістичні питання застрягли в різних куточках світу, додому якнайшвидше хочуть повернутись 8 538 громадян.