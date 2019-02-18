МИД: на избирательных участках в Беларуси проблем нет

"В Республике Беларусь образовано два зарубежных избирательных участка - при Посольстве Украины в РБ и Консульстве Украины в Бресте. В настоящее время в Департамент консульской службы МИД не поступала информация о существовании проблем по проведению выборов на этих участках", - отметили в министерстве.



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В то же время, в МИД сообщили, что, исходя из требований законодательства стран пребывания и практики его применения, с целью создания условий для безопасного функционирования заграничных избирательных участков и беспрепятственного голосования избирателей на участках, все зарубежные дипломатические учреждения Украины, при которых созданы зарубежные избирательные участки, обращаются в компетентные органы власти стран пребывания с просьбой оказать максимальное содействие в обеспечении охраны иностранных дипломатических учреждений Украины, а также оперативного решения проблемных вопросов в случае возникновения чрезвычайных событий или нештатных ситуаций в районах размещения иностранных дипломатических учреждений Украины.



Напомним, в МИД рассказали, кто будет наблюдать за украинскими выборами за рубежом.