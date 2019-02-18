МИД: на избирательных участках в Беларуси проблем нет

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58765 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124708 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126406 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127454 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124034 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157223 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117729 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
МИД: на избирательных участках в Беларуси проблем нет

МИД: на избирательных участках в Беларуси проблем нет

Киев  •  УНН

 • 14093 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Республике Беларусь образовано два зарубежных избирательных участка, где украинцы могут отдать свой голос на предстоящих выборах президента, которые состоятся в апреле. В настоящее время в МИД не поступала информация о существовании проблем по проведению выборов на этих участках, сообщили в ответ на запрос УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"В Республике Беларусь образовано два зарубежных избирательных участка - при Посольстве Украины в РБ и Консульстве Украины в Бресте. В настоящее время в Департамент консульской службы МИД не поступала информация о существовании проблем по проведению выборов на этих участках", - отметили в министерстве.

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В то же время, в МИД сообщили, что, исходя из требований законодательства стран пребывания и практики его применения, с целью создания условий для безопасного функционирования заграничных избирательных участков и беспрепятственного голосования избирателей на участках, все зарубежные дипломатические учреждения Украины, при которых созданы зарубежные избирательные участки, обращаются в компетентные органы власти стран пребывания с просьбой оказать максимальное содействие в обеспечении охраны иностранных дипломатических учреждений Украины, а также оперативного решения проблемных вопросов в случае возникновения чрезвычайных событий или нештатных ситуаций в районах размещения иностранных дипломатических учреждений Украины.

Напомним, в МИД рассказали, кто будет наблюдать за украинскими выборами за рубежом

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