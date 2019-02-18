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МЗС: на виборчих дільницях у Білорусі проблем немає

МЗС: на виборчих дільницях у Білорусі проблем немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Республіці Білорусь утворено дві закордонні виборчі дільниці, де українці можуть віддати свій голос на майбутніх виборах президента, що відбудуться у квітні. На даний час до МЗС не надходила інформація про існування проблем щодо проведення виборів на цих дільницях, повідомили у відповідь на запит УНН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"У Республіці Білорусь утворено дві закордонні виборчі дільниці – при Посольстві України в РБ і Консульстві України в Бресті. На даний час до Департаменту консульської служби МЗС не надходила інформація про існування проблем щодо проведення виборів на цих дільницях", - зазначили у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За кордоном наразі розташовано 102 українські виборчі дільниці - МЗС

Водночас, у МЗС повідомили, що, виходячи з вимог законодавства країн перебування та практики його застосування, з метою створення умов для безпечного функціонування закордонних виборчих дільниць та безперешкодного голосування виборців на дільницях, всі закордонні дипломатичні установи України, при яких утворено закордонні виборчі дільниці, звертаються до компетентних органів влади країн перебування з проханням надати максимальне сприяння у забезпеченні охорони закордонних дипломатичних установ України, а також оперативного вирішення проблемних питань у разі виникнення надзвичайних подій або нештатних ситуацій в районах розміщення закордонних дипломатичних установ України.

Нагадаємо, у МЗС розповіли, хто спостерігатиме за українськими виборами за кордоном

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