МИД Литвы планирует на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 96979 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100676 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139556 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127447 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128741 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130700 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153195 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151151 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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МИД Литвы планирует на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе

МИД Литвы планирует на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Литва выступает за то, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС. Об этой позиции Вильнюса во вторник литовское внешнеполитическое ведомство сообщило Балтийской службе новостей, пишет УНН.

“В настоящее время в Брюсселе со странами — членами сообщества и ответственными инстанциями Евросоюза ведутся переговоры о том, как технически претворить в жизнь координированную политику ЕС по непризнанию этих паспортов”, — говорится в сообщении.

Как отметило МИД, если к общему мнению прийти не удастся, можно будет использовать односторонние меры.

Еще в конце апреля дипведомство Литвы призвало международное сообщество не признавать эти документы РФ, которые якобы выдаются незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В понедельник МИД Эстонии заявил, что не признает паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.

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