МИД Литвы планирует на уровне ЕС добиваться непризнания российских паспортов, выданных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Литва выступает за то, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС. Об этой позиции Вильнюса во вторник литовское внешнеполитическое ведомство сообщило Балтийской службе новостей, пишет УНН.
“В настоящее время в Брюсселе со странами — членами сообщества и ответственными инстанциями Евросоюза ведутся переговоры о том, как технически претворить в жизнь координированную политику ЕС по непризнанию этих паспортов”, — говорится в сообщении.
Как отметило МИД, если к общему мнению прийти не удастся, можно будет использовать односторонние меры.
Еще в конце апреля дипведомство Литвы призвало международное сообщество не признавать эти документы РФ, которые якобы выдаются незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
В понедельник МИД Эстонии заявил, что не признает паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.