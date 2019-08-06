МЗС Литви планує на рівні ЄС домагатися невизнання російських паспортів, виданих на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Литва виступає за те, щоб російські паспорти, які за спрощеною процедурою видаються жителям Донбасу, не визнавалися на рівні ЄС. Про цю позицію Вільнюса у вівторок литовське зовнішньополітичне відомство повідомило Балтійській службі новин, пише УНН.
“В даний час в Брюсселі з країнами — членами спільноти і відповідальними інстанціями Євросоюзу ведуться переговори про те, як технічно втілити в життя координовану політику ЄС щодо невизнання цих паспортів”, — йдеться в повідомленні.
Як відзначило МЗС, якщо до спільної думки прийти не вдасться, можна буде використовувати односторонні заходи.
Ще в кінці квітня дипвідомство Литви закликало міжнародне співтовариство не визнавати ці документи РФ, які нібито видаються незаконно, і послідовно посилювати санкції проти Росії за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
У понеділок МЗС Естонії заявив, що не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня 2019 року, якщо власники цих документів раніше не були громадянами Росії.