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МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне

МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за протеста на территории посольства Исламской республики в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 11075 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. МИД Исламской Республики Иран вызвал посла Великобритании в Тегеране в связи с акцией протеста, которую 9 марта устроили на территории иранского посольства в Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Press TV.

“После нападения на посольство Ирана в Лондоне, которое совершили несколько лиц, связанных с экстремистскими религиозными группировкам, посол страны был вызван сегодня директором управления европейским делам МИД Ирана”, — приводит телеканал слова официального представителя МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

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Он отметил, что Тегеран в связи с инцидентом выразил решительный протест и призвал британское правительство выполнять свои обязательства по защите дипломатов и дипломатических миссий.

В свою очередь, посол Великобритании заявил, что сожалеет о случившемся, и предоставил отчет о действиях британской полиции, сделанных для задержания злоумышленников.

Следует отметить, что 9 марта четверо мужчин проникли в здание посольства Ирана в Лондоне, сорвали флаг Исламской Республики и начали размахивать флагами своей группировки. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баэдинежад сообщил, что злоумышленники были вооружены ножами и выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Ирана. Позже они были задержаны.

Напомним, Иран угрожает восстановить производство обогащенного урана за двое суток, если США выйдет из ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters.

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