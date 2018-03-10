МЗС Ірану викликав посла Британії через протест на території посольства Ісламської республіки у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. МЗС Ісламської Республіки Іран викликав посла Великої Британії у Тегерані в зв'язку з акцією протесту, яку 9 березня влаштували на території іранського посольства в Лондоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Press TV.
“Після нападу на посольство Ірану в Лондоні, який вчинили кілька осіб, пов’язаних з екстремістським релігійним угрупуванням, посол країни був викликаний сьогодні директором управління європейським справами МЗС Ірану”, — наводить телеканал слова офіційного представника МЗС Ісламської Республіки Бахрам Гасемі.
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Він зазначив, що Тегеран у зв’язку з інцидентом висловив рішучий протест і закликав британський уряд виконувати свої зобов’язання щодо захисту дипломатів і дипломатичних місій.
У свою чергу, посол Великої Британії заявив, що шкодує про подію, і надав звіт про дії британської поліції, зроблених для затримання зловмисників.
Слід зазначити, що 9 березня четверо чоловіків проникли у будівлю посольства Ірану в Лондоні, зірвали прапор Ісламської Республіки і почали розмахувати прапорами свого угруповання. Посол Ірану в Великої Британії Хамід Баедінежад повідомив, що зловмисники були озброєні ножами і вигукували образливі гасла на адресу Ірану. Пізніше вони були затримані.
Нагадаємо, Іран погрожує відновити виробництво збагаченого урану за дві доби, якщо США вийде з ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters.