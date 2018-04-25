МИД Ирана: позиция Трампа по вопросам ядерной сделки показывает, что США - ненадежный партнер

“Если США выйдут из соглашения по атому, скорее всего, непосредственными последствиями является то, что Иран примет соответствующие меры и выйдет (из соглашения). Соглашения, в котором Иран мог бы продолжать участие, больше не будет”, — отметил он.

По оценке Зарифа, высказывания Трампа на этот счет демонстрируют, что США “не являются достойным доверия, надежным партнером”. Как отметил министр, это может сказаться негативным образом на диалоге между США и КНДР.

Говоря о позиции американской стороны, Зариф отметил: “Они готовы взять то, что вы даете, а потом отказаться от обещаний, которые они дали по условиям соглашения”. “Это делает США достаточно малопривлекательным партнером по какому-либо международному соглашению”, — резюмировал он.

Зариф сообщил, что выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если соглашение по атому будет сорвано США, является “одним из вариантов, за который выступают некоторые” в Иране.

Как сообщал УНН, Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном “катастрофой”.