МИД Ирана: позиция Трампа по вопросам ядерной сделки показывает, что США - ненадежный партнер

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 18805 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 43988 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 59255 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 85912 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 129146 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 97536 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 131962 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186231 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280936 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203524 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 131439 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 122790 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 104172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 136573 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 82900 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 84085 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 137788 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 393538 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 353883 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 438588 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 5676 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 7226 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 19393 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 30260 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 36329 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

МИД Ирана: позиция Трампа по вопросам ядерной сделки показывает, что США - ненадежный партнер

Киев • УНН

 • 8158 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Заявления президента США Дональда Трампа о соглашении с Ираном по атому показывают, что Вашингтон является ненадежным партнером. Такое мнение высказал министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано во вторник, сообщает УНН.

МИД Ирана: позиция Трампа по вопросам ядерной сделки показывает, что США - ненадежный партнер

“Если США выйдут из соглашения по атому, скорее всего, непосредственными последствиями является то, что Иран примет соответствующие меры и выйдет (из соглашения). Соглашения, в котором Иран мог бы продолжать участие, больше не будет”, — отметил он.

По оценке Зарифа, высказывания Трампа на этот счет демонстрируют, что США “не являются достойным доверия, надежным партнером”. Как отметил министр, это может сказаться негативным образом на диалоге между США и КНДР.

Говоря о позиции американской стороны, Зариф отметил: “Они готовы взять то, что вы даете, а потом отказаться от обещаний, которые они дали по условиям соглашения”. “Это делает США достаточно малопривлекательным партнером по какому-либо международному соглашению”, — резюмировал он.

Зариф сообщил, что выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если соглашение по атому будет сорвано США, является “одним из вариантов, за который выступают некоторые” в Иране.

Как сообщал УНН, Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном “катастрофой”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63