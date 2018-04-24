Трамп назвав ядерну угоду з Іраном "катастрофою"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив керівництво Ірану про наслідки відновлення ядерної програми. Про це у вівторок, 24 квітня, повідомляє агентство AFP, передає УНН.
"Якщо вони (Іран - ред.) перезапускатимуть свою ядерну програму, то у них буде ще більше проблем, ніж будь-коли раніше", - сказав він.
Очікується, що Трамп і президент Франції Еммануель Макрон обговорять ядерну угоду Ірану у вівторок під час їх зустрічі в Білому домі.
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Макрон виявив бажання, щоб Трамп підтримав ядерну угоду. Трамп назвав її "катастрофою".
Раніше президент Ірану Хасан Роухані попередив президента США Дональда Трампа, щоб той не розривав ядерної угоди, інакше він матиме "серйозні наслідки".