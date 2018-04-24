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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Трамп назвав ядерну угоду з Іраном "катастрофою"

Київ • УНН

 • 7813 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попередив керівництво Ірану про наслідки відновлення ядерної програми. Про це у вівторок, 24 квітня, повідомляє агентство AFP, передає УНН.

Трамп назвав ядерну угоду з Іраном "катастрофою"

"Якщо вони (Іран - ред.) перезапускатимуть свою ядерну програму, то у них буде ще більше проблем, ніж будь-коли раніше", - сказав він.

Очікується, що Трамп і президент Франції Еммануель Макрон обговорять ядерну угоду Ірану у вівторок під час їх зустрічі в Білому домі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран готовий відновити ядерну програму, якщо США повернуть санкції

Макрон виявив бажання, щоб Трамп підтримав ядерну угоду. Трамп назвав її "катастрофою".

Раніше президент Ірану Хасан Роухані попередив президента США Дональда Трампа, щоб той не розривав ядерної угоди, інакше він матиме "серйозні наслідки".

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