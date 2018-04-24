Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном “катастрофой”

“Если они (Иран — ред.) перезапустят свою ядерную программу, то у них будет еще больше проблем, чем когда-либо прежде”, — сказал он.

Ожидается, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудят ядерную сделку Ирана во вторник во время их встречи в Белом доме.

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Макрон изъявил желание, чтобы Трамп поддержал ядерное соглашение. Трамп назвал его “катастрофой”.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил президента США Дональда Трампа, чтобы тот не разрывал ядерного соглашения, иначе он подвергнется “серьезным последствиям”.