МЗС Ірану: позиція Трампа з питань ядерної угоди показує, що США - ненадійний партнер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Заяви президента США Дональда Трампа про угоду з Іраном по атому демонструють, що Вашингтон є ненадійним партнером. Таку думку висловив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммад Джавад Заріф в інтерв’ю агентству Associated Press, яке було опубліковано у вівторок, повідомляє УНН.
“Якщо США вийдуть з угоди по атому, швидше за все, безпосередніми наслідками буде те, що Іран прийме відповідні заходи і вийде (з угоди). Угоди, в якій Іран міг би продовжувати участь, більше не буде”, — зазначив він.
За оцінкою Заріфа, висловлювання Трампа на цей рахунок демонструють, що США “не є вартим довіри, надійним партнером”. Як зазначив міністр, це може позначитися негативним чином на діалозі між США і КНДР.
Говорячи про позицію американської сторони, Заріф зазначив: “Вони готові взяти те, що ви даєте, а потім відмовитися від обіцянок, які вони дали за умовами угоди”. “Це робить США досить малопривабливим партнером з якої-небудь міжнародної угоди”, — резюмував він.
Заріф повідомив, що вихід Тегерана з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у разі, якщо угода по атому буде зірвана США, є “одним з варіантів, за який виступає дехто” в Ірані.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав ядерну угоду з Іраном “катастрофою”.