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7 марта, 15:45 • 76733 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111481 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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МИД Британии: РФ ищет слабые места в объектах национальной инфраструктуры

МИД Британии: РФ ищет слабые места в объектах национальной инфраструктуры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант утверждает, что российские спецслужбы якобы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. Об этом говорится в его речи, выдержки из которой в четверг приводит "Радио Свобода" в преддверии выступления британского министра иностранных дел на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, передает УНН.

“Мы считаем, что российские спецслужбы взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью поставить под угрозу основные правительственные сети. Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их странах”, — следует из речи Ханта, с которой он выступит 23 мая в Лондоне.

“Последние события показывают, что наши противники расценивают демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества. Мы должны быть предельно ясны, что любые кибероперации, разработанные для того, чтобы манипулировать избирательными системами другой страны и изменить результат, станут нарушением положений международного права и оправдают пропорциональный ответ. Вместе у нас есть различные варианты ответных действий на любые атаки, которые не дотягивают до порогового уровня применения Пятой статьи (Договора о коллективной обороне). Мы должны быть готовы применить их”, — говорится в послании британского дипломата.

Как сообщал УНН, Германия не поддержала экстерриториальные санкции США из-за “Северного потока-2”.

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