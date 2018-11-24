МИД Азербайджана: разрешение на въезд в РФ лидеру армян Карабаха вредит мирному процессу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. МИД Азербайджана считает, что выдача разрешения на въезд в Россию лидеру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяну наносит вред переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.
“Согласно сообщению армянских СМИ, „глава“ созданного на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенного режима совершил визит в Российскую Федерацию. Разрешение на въезд представителя незаконного сепаратистского режима на территорию Российской Федерации наносит вред усилиям по продвижению процесса урегулирования нагорнокарабахского конфликта путем переговоров и входит в противоречие с посредническими обязательствами России в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ”, — говорится в заявлении.
В нем подчеркивается, что “этот шаг российской стороны не соответствует высокому уровню отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двусторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в котором отражено обязательство сторон “не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещать деятельность отдельных лиц, направленную против суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны”.
“Такого рода вояжи „главы“ незаконного образования в страны, являющиеся сопредседателями минской группы ОБСЕ, могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. В этом случае вся ответственность ляжет на армянскую сторону”, — отмечается в заявлении МИД.
Ранее в ноябре Саакян посещал Францию — также сопредседателя минской группы ОБСЕ по Карабаху. Тогда МИД Азербайджана направил Парижу ноту протеста.
Напоминаем, в сентябре этого года премьер-министр Армении Пашинян отметил важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.