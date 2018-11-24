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МИД Азербайджана: разрешение на въезд в РФ лидеру армян Карабаха вредит мирному процессу

МИД Азербайджана: разрешение на въезд в РФ лидеру армян Карабаха вредит мирному процессу

Киев  •  УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. МИД Азербайджана считает, что выдача разрешения на въезд в Россию лидеру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяну наносит вред переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.

“Согласно сообщению армянских СМИ, „глава“ созданного на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенного режима совершил визит в Российскую Федерацию. Разрешение на въезд представителя незаконного сепаратистского режима на территорию Российской Федерации наносит вред усилиям по продвижению процесса урегулирования нагорнокарабахского конфликта путем переговоров и входит в противоречие с посредническими обязательствами России в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ”, — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что “этот шаг российской стороны не соответствует высокому уровню отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двусторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в котором отражено обязательство сторон “не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещать деятельность отдельных лиц, направленную против суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны”.

“Такого рода вояжи „главы“ незаконного образования в страны, являющиеся сопредседателями минской группы ОБСЕ, могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. В этом случае вся ответственность ляжет на армянскую сторону”, — отмечается в заявлении МИД.

Ранее в ноябре Саакян посещал Францию — также сопредседателя минской группы ОБСЕ по Карабаху. Тогда МИД Азербайджана направил Парижу ноту протеста.

Напоминаем, в сентябре этого года премьер-министр Армении Пашинян отметил важность мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

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