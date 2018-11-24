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МЗС Азербайджану: дозвіл на в'їзд в РФ лідеру вірмен Карабаху шкодить мирному процесу

МЗС Азербайджану: дозвіл на в'їзд в РФ лідеру вірмен Карабаху шкодить мирному процесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. МЗС Азербайджану вважає, що видача дозволу на в’їзд в Росію лідерові невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Бако Саакяну завдає шкоди переговорному процесу щодо врегулювання карабахського конфлікту. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві азербайджанського зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН.

“Згідно з повідомленням вірменських ЗМІ, „глава“ створеного на окупованих територіях Азербайджану самопроголошеного режиму здійснив візит до Російської Федерації. Дозвіл на в’їзд представника незаконного сепаратистського режиму на територію Російської Федерації завдає шкоди зусиллям по просуванню процесу врегулювання нагірно-карабаського конфлікту шляхом переговорів і входить в протиріччя з посередницькими зобов’язаннями Росії в якості співголови мінської групи ОБСЄ”, — йдеться в заяві.

У ньому підкреслюється, що “цей крок російської сторони не відповідає високому рівню відносин між Азербайджаном і Росією і суперечить нормативно-правовій базі двосторонніх відносин, зокрема Договору про дружбу, співпрацю і взаємну безпеку між Російською Федерацією та Азербайджанською Республікою, в якому відображено зобов’язання сторін “не підтримувати сепаратистські рухи, а також забороняти діяльність окремих осіб, спрямовану проти суверенітету, незалежності і територіальної цілісності другої сторони”.

“Такого роду вояжі „глави“ незаконного утворення в країни, що є співголовами Мінської групи ОБСЄ, можуть привести до непередбачуваного розвитку ситуації навколо конфлікту. В цьому випадку вся відповідальність ляже на вірменську сторону”, — наголошується в заяві МЗС.

Раніше в листопаді Саакян відвідував Францію — також співголову мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху. Тоді МЗС Азербайджану направив Парижу ноту протесту.

Нагадуємо, у вересні цього року прем’єр-міністр Вірменії Пашинян наголосив на важливості мирного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі.

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